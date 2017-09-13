Куртуа стал вторым вратарем, сделавшим результативную передачу в Лиге чемпионов

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Карабаха" (6:0) сделал голевую передачу. На 30-й минуте он отдал голевой пас на Давиде Дзаппакосту, который забил второй гол в этой встрече. Ранее подобное удалось голкиперу "Селтика" Фрейзеру Форстеру в матче против "Барселоны" (2:1) в 2012 году.

Отметим, что Дзаппакоста стал сотым итальянцем, отличившемся в матчах Лиги чемпионов. Также гол, забитый в ворота "Карабаха", стал для 25-летнего футболиста первым в составе лондонцев.