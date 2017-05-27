Криштиану Роналду: "Мои достижения вскоре станут планкой для всех"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что он не случайно побил большое количество рекордов в мировом футболе. Португалец подчеркнул, что его амбиции по-прежнему очень велики.

– Мои достижения вскоре станут планкой для всех, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Я не случайно побил так много рекордов. Хотя это никогда не было для меня навязчивой идеей, но мне нравилось устанавливать новые рекорды. Сейчас я очень счастлив и мотивирован. Происходящее со мной мотивирует меня еще больше, заставляет меня усерднее тренироваться и играть еще лучше. Мои амбиции всегда только растут, поскольку я хочу быть всегда на максимально возможном уровне.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Как менялся Криштиану Роналду