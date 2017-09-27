Константин Кучаев: "В моем голе большая заслуга Головина"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) подчеркнул, что легко вошел в игру, поскольку англичане вели с крупным счетом. Хавбек отметил, что не может в полной мере оценить уровень команды английской премьер-лиги.

– Не очень тяжело было входить в игру, поскольку "МЮ" сделал себе приличный задел в счете и опустился в оборону, – сказал во флеш-интервью Кучаев. – Нам было легче атаковать, после чего и удалось забить. На момент моего выхода на поле темп игры уже был не тот, поэтому я не могу оценить уровень команды английской премьер-лиги в полной мере. Если бы я вышел с первых минут – мог бы что-то сказать.

Гол? Увидел, что Саня Головин прорывался к штрафной, подумал, что нужно забежать за спину сопернику. В конечном счете, большая заслуга в моем голе именно Головина, ведь он отдал пас, после которого оставалось только ударить.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"