20:04 | Футбол — Лига чемпионов

Константин Кучаев: "Игра с "Реалом" - подарок судьбы"

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Полузащитник ЦСКА  Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что воспринимает эту игру в качестве подарка судьбы.

Те, кто на 100% не готовы, не попадают в заявку, - приводит слова Кучаева "РИА Новости". - Я полностью готов и могу играть. Играть на таком стадионе и с таким соперником - это можно воспринимать как праздник, как подарок судьбы. Но мы приехали не отбывать номер, а показать свой лучший футбол и зацепиться за очки.

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

Реал - ЦСКА

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https://rsport.ria.ru/20181211/1547829629.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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