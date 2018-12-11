Константин Кучаев: "Игра с "Реалом" - подарок судьбы"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что воспринимает эту игру в качестве подарка судьбы.

- Те, кто на 100% не готовы, не попадают в заявку, - приводит слова Кучаева "РИА Новости". - Я полностью готов и могу играть. Играть на таком стадионе и с таким соперником - это можно воспринимать как праздник, как подарок судьбы. Но мы приехали не отбывать номер, а показать свой лучший футбол и зацепиться за очки.

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

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