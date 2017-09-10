Клопп подтвердил, что Коутинью сможет сыграть против "Севильи"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью попадет в заявку на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи". Главный тренер "красных" Юрген Клопп ответил "Да", когда у немецкого специалиста спросили, будет ли бразилец готов сыграть в еврокубке.

В этом сезоне Коутиню не играл за "Ливерпуль". Ранее сообщалось, что у футболиста существуют проблемы со спиной. Однако он принял участие в матчах за сборную Бразилии.

Напомним, "Ливерпуль" является соперником "Спартака" по группе Лиги чемпионов.