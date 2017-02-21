Клаудио Раньери: "Предполагал, что "Лестер" может настичь похмелье"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" посетовал на то, что в этом сезоне у его команды не все получается. Также он отдал должное сопернику и главному тренеру Хорхе Сампаоли.

- Прошлый сезон был чудесным; в этом все валится из рук, - цитирует пресс-служба УЕФА Раньери. - Я предполагал, что нас может настичь своего рода похмелье. Но не предполагал, что оно будет таким. Мы явные аутсайдеры. Но мы здесь, мы готовы играть, готовы биться.

Хорхе Сампаоли - элитный представитель тренерской профессии. Он и его "Севилья" проводят отличный сезон. Сменить Унаи Эмери, изменить стиль игры, но сохранить высокие позиции в стране и в Европе - дорогого стоит. Тот факт, что команда играет так, как того желает ее тренер, что она может быстро перестроиться по ходу игры, - в этом всем его огромная заслуга.