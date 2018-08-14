Киевское "Динамо" вышло в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" дома обыграло "Славию" (2:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча между украинским и чешским клубами завершилась вничью – 1:1. Победу команде Александра Хацкевича принесли голы Беньямина Вербича и Артема Беседина.

Таким образом, киевляне вышли в 4-й отборочный раунд главного еврокубкового турнира. Соперником динамовцев будет победитель пары "Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Нидерланды). Игры этой стадии пройдут 21-22 августа и 28-29 августа.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Динамо " Киев (Украина) - "Славия" (Чехия) - 2:0 (1:0)

Голы: Вербич, 11 (1:0). Беседин, 74 (2:0).

Судья: Стефански (Польша).

14 августа. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Первый матч – 1:1.