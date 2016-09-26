Кейн, Дембеле, Сиссоко, Дайер и Роуз пропустят матч Лиги чемпионов с ЦСКА

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, хавбеки Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и Эрик Дайер, защитник Дэнни Роуз пропустят матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Руководство "шпор" подтвердило, что игроки получили травмы. Напомним, встреча между армейцами и лондонцами состоится завтра, начало - в 21.45 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА - "Тоттехэм"
Tottenham confirm that injured stars Harry Kane, Eric Dier, Mousa Dembélé, Danny Rose & Moussa Sissoko will miss tie at CSKA Moskva. #UCL pic.twitter.com/GoWNNrKlXx– Champions League (@ChampionsLeague) 26 сентября 2016 г.
ну я
Поглядим, что это за Тоттенхэм....
18:32 26 сентября
MadAlexSP
а Эрика Дайера забыли?
18:16 26 сентября
Гаттузо зол!
Самая важная потеря - это Дембеле. От него зависит контроль центра поля. А кот распиаренный Кейн даже не потеря, а даже наоборот. Он примитивен и с ним защам ЦСКА было бы играть проще. А так у шпор будет подвижная атака без столба столбовича.
18:09 26 сентября
foreverCSKAforever
Часть трансферной кампании ГВК по усилению к ЛЧ? Здоровья парням!
17:59 26 сентября
AlexSoft
Вот это поступок !!! Игорь Акинфеев на 95-ой минуте матче ЦСКА-Тотенхем при счете 5-0 в пользу армейцев, специально закинул мяч в свои ворота ! Игорь объяснил свой поступок тем, что переживал за здоровье болельщиков Спартака, чтобы они не захлебнулись собственной пеной изо рта и не ранили окружающих своими взорвавшимися пуканами.
17:50 26 сентября
Chipolollo
Во опять к корням сильные. Не приедут а навоз-ватний,который савеличь,включит маразмата и будет слюни пускать что кони с основой играли как в случае с мн сити
17:34 26 сентября
heimat
Верим ,что исход будет положительный для ЦСКА
16:52 26 сентября
никнейм1
1-1 и там, и там
16:45 26 сентября
HONESTO
неужели ИГАААРЬьь не пропустит!?а не фигня какая-та!
16:30 26 сентября