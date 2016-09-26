16:22 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кейн, Дембеле, Сиссоко, Дайер и Роуз пропустят матч Лиги чемпионов с ЦСКА

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, хавбеки Мусса ДембелеМусса Сиссоко и Эрик Дайер, защитник Дэнни Роуз пропустят матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Руководство "шпор" подтвердило, что игроки получили травмы. Напомним, встреча между армейцами и лондонцами состоится завтра, начало - в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттехэм"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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ну я

Поглядим, что это за Тоттенхэм....

18:32 26 сентября

MadAlexSP

а Эрика Дайера забыли?

18:16 26 сентября

Гаттузо зол!

Самая важная потеря - это Дембеле. От него зависит контроль центра поля. А кот распиаренный Кейн даже не потеря, а даже наоборот. Он примитивен и с ним защам ЦСКА было бы играть проще. А так у шпор будет подвижная атака без столба столбовича.

18:09 26 сентября

foreverCSKAforever

Часть трансферной кампании ГВК по усилению к ЛЧ? Здоровья парням!

17:59 26 сентября

AlexSoft

Вот это поступок !!! Игорь Акинфеев на 95-ой минуте матче ЦСКА-Тотенхем при счете 5-0 в пользу армейцев, специально закинул мяч в свои ворота ! Игорь объяснил свой поступок тем, что переживал за здоровье болельщиков Спартака, чтобы они не захлебнулись собственной пеной изо рта и не ранили окружающих своими взорвавшимися пуканами.

17:50 26 сентября

Chipolollo

Во опять к корням сильные. Не приедут а навоз-ватний,который савеличь,включит маразмата и будет слюни пускать что кони с основой играли как в случае с мн сити

17:34 26 сентября

heimat

Верим ,что исход будет положительный для ЦСКА

16:52 26 сентября

никнейм1

1-1 и там, и там

16:45 26 сентября

HONESTO

неужели ИГАААРЬьь не пропустит!?а не фигня какая-та!

16:30 26 сентября

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