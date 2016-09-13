Кевин Кураньи: "На месте "Ростова" я бы "Баварию" атаковал"

Бывший форвард сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи в интервью "СЭ" дал "Ростову"​ свой рецепт противостояния с мюнхенским суперклубом. По его мнению, российская команда должна атаковать "Баварию".

– Если вы были бы тренером "Ростова", как действовали бы против "Баварии" в Мюнхене? - вопрос Кураньи.

– Во главе российской команды очень опытный специалист, кое-чего действительно добился с этим клубом... Естественно, я "Баварию" атаковал бы. Да, каждый, кто так поступает, рискует, но порой за этот риск и вознаграждается.

– Помнится, мюнхенцы в блистательном для себя сезоне-2012/13, в котором выиграли все, уступили на выезде БАТЭ – 1:3. Это должно вселять в "Ростов" надежду?

– В футболе все бывает. Кто знает, может, ростовчане тоже подобного добьются… (Ефим ШАИНСКИЙ)

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