09:08 | Футбол — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Наполи" должен был победить в Париже"

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Главный тренер "Наполи"  Карло Анчелотти остался доволен игрой команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:2). Неаполитанцы в компенсированное время упустили победу.

– Мы почти выиграли и довольны игрой, но очень жаль, что упустили победу над 93-й минуте. Мы должны были победить, – цитирует Sky Italia Анчелотти. – В последний момент Ди Мария может пробить в девятку – вот что бывает, когда у тебя такой сильный соперник. Думаю, что матч в Неаполе будет решающим для выхода в плей-офф.

ПСЖ - Наполи

 

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