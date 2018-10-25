Карло Анчелотти: "Наполи" должен был победить в Париже"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти остался доволен игрой команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:2). Неаполитанцы в компенсированное время упустили победу.

– Мы почти выиграли и довольны игрой, но очень жаль, что упустили победу над 93-й минуте. Мы должны были победить, – цитирует Sky Italia Анчелотти. – В последний момент Ди Мария может пробить в девятку – вот что бывает, когда у тебя такой сильный соперник. Думаю, что матч в Неаполе будет решающим для выхода в плей-офф.