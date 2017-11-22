Карим Бензема: "Хочу сделать так, чтобы меня перестали критиковать за статистику"

Нападающий "Реала" Карим Бензема после победы над АПОЭЛ (6:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что может сделать так, чтобы его перестали критиковать за статистику. Он также добавил, что хочет дать команде как можно больше.

Напомним, Бензема оформил дубль в игре с АПОЭЛ.

– Хочу сделать так, чтобы меня перестали критиковать за статистику. Я знаю, что смогу это сделать, и я буду играть лучше, чем когда-либо, – приводит Marca слова Бензема. – Хочу дать команде как можно больше. Я всегда хочу забивать, ведь я нападающий.

В текущем сезоне Бензема провел 14 матчей во всех клубных турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.