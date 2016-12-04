13:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карасев обслужит матч "Барселоны" с менхенгладбахской "Боруссией"

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Российская бригада арбитров будет работать на матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Барселоной" и менхенгладбахской "Боруссией". Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьей встречи на "Камп Ноу" во вторник, 6 декабря, будет работавший минувшим летом на Euro-2016 Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов, Тихон Калугин (ассистенты арбитра), Сергей Лапочкин, Сергей Иванов (дополнительные ассистенты) и Игорь Демешко (четвертый арбитр).

Напомним, что "Барселона" обеспечила себе выход из группы С с первого места, а "Боруссия" занимает третью позицию в квартете.

В нынешнем сезоне Карасев в Лиге чемпионов работал на матче "Наполи""Бешикташ" (2:3), где показал четыре желтые карточки. Столько же предупреждений он выписал в игре "Легии" с дортмундской "Боруссией" (0:6).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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