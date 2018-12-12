Калиду Кулибали: "Наполи" пропустил необязательный гол и мог добиться большего в атаке"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали - о матче с "Ливерпулем" (0:1) в Лиге чемпионов. Его команда заняла третье место в группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы знали, что стоит на кону. "Ливерпулю" была нужна победа, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы пропустили необязательный гол и могли большего добиться в атаке. Нам хотелось выйти из группы, но теперь сосредоточимся на Лиге Европы.

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