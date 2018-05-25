Как на Салаха влияет Рамадан. Отвечает Юрген Клопп

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против "Реала" рассказал о перспективах нападающего Мохамеда Салаха. Он отказался комментировать то, что египтянину придется сыграть в финале во время месяца Рамадан, передает из Киева спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Как влияет на Салаха месяц Рамадан и связанный с этим пост?

- Религия это очень частное. Поэтому не буду комментировать этот вопрос подробно. Скажу лишь, что Мо полон сил. Вы увидите его на тренировке, он в порядке!

- Салах вмешает в спор Месси и Криштиану Роналду?

-Да какая разница? Меня как тренера это не волнует. Они оба заслуживают самых высоких оценок, находятся прекрасной форме. Если Мо сможет достичь их уровня, будет круто. Он провел фантастический сезон, впереди еще одна важная игра. А следующие несколько лет покажут, насколько Салах готов к глобальной конкуренции.