Ивелин Попов: "Спартак" заслужил победу в матче с "Марибором"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что у его команды еще есть надежда на выход из группы. Он рассказал о том, что после замены он досматривал эту игру в раздевалке.

– Мы ждали сегодня победу, заслуживали ее, просто не получилось, – сказал Попов.

– Матч "Ливерпуля" будете смотреть?

– Наверное, мы будем смотреть. У нас еще одна игра, надежда есть.

– У "Спартака" было огромное количество моментов. Почему хромала реализация?

– Иногда не фартит. Сегодня мы создали много моментов, но не смогли забить. Обидно, что не выиграли сегодня.

– Где вы досматривали игру и видели пропущенный мяч?

– Из раздевалки. Мы настраивались на победу, просто так получилось.

– Как отреагировали, когда увидели, что "Спартак" пропустил?

– Как и весь стадион. Замолчали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)