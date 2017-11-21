22:32 | Футбол — Лига чемпионов

Ивелин Попов: "Спартак" заслужил победу в матче с "Марибором"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что у его команды еще есть надежда на выход из группы. Он рассказал о том, что после замены он досматривал эту игру в раздевалке.

– Мы ждали сегодня победу, заслуживали ее, просто не получилось, – сказал Попов.

– Матч "Ливерпуля" будете смотреть?

– Наверное, мы будем смотреть. У нас еще одна игра, надежда есть.

– У "Спартака" было огромное количество моментов. Почему хромала реализация?

– Иногда не фартит. Сегодня мы создали много моментов, но не смогли забить. Обидно, что не выиграли сегодня.

– Где вы досматривали игру и видели пропущенный мяч?

– Из раздевалки. Мы настраивались на победу, просто так получилось.

– Как отреагировали, когда увидели, что "Спартак" пропустил?

– Как и весь стадион. Замолчали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Спартак М - Марибор

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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О блин, создали много моментов. Что я за игру смотрел? Зато я видел,как бездарность Попов провалил очередную игру.

22:43

hottie

Спартак заслужил пулю в висок

22:43

Радик_Казань

Значит не ЗАСЛУЖИЛИ!

22:36