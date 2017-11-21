Ивелин Попов: "Спартак" заслужил победу в матче с "Марибором"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что у его команды еще есть надежда на выход из группы. Он рассказал о том, что после замены он досматривал эту игру в раздевалке.
– Мы ждали сегодня победу, заслуживали ее, просто не получилось, – сказал Попов.
– Матч "Ливерпуля" будете смотреть?
– Наверное, мы будем смотреть. У нас еще одна игра, надежда есть.
– У "Спартака" было огромное количество моментов. Почему хромала реализация?
– Иногда не фартит. Сегодня мы создали много моментов, но не смогли забить. Обидно, что не выиграли сегодня.
– Где вы досматривали игру и видели пропущенный мяч?
– Из раздевалки. Мы настраивались на победу, просто так получилось.
– Как отреагировали, когда увидели, что "Спартак" пропустил?
– Как и весь стадион. Замолчали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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О блин, создали много моментов. Что я за игру смотрел? Зато я видел,как бездарность Попов провалил очередную игру.
22:43
hottie
Спартак заслужил пулю в висок
22:43
Радик_Казань
Значит не ЗАСЛУЖИЛИ!
22:36