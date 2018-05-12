Иван Ракитич: "Рома" сама не понимает, как обыграла "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отметил, что поражение сине-гранатовых во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от "Ромы" (0:3) было случайностью. Напомним, первую игру каталонцы выиграли со счетом 4:1, но уступили по сумме двух встреч.

- По окончании ответного матча хотелось ударить себя. После домашний победы со счетом 4:1 упустить шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов – это большой удар, - цитирует beIN Sports Ракитича. - Никто не хотел быть в полуфинале больше, чем игроки "Барселоны". Нашему поражению нет объяснения. Его просто не существует. Думаю, что даже "Рома" не понимает, как обыграла нас. Иногда такое случается в футболе, и это трудно как-то объяснить.