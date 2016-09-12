Иван Данильянц: "Ростов" каждый матч считает последним - так мы выбрались из болота"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" подчеркнул, что команда сумела добиться успеха, потому что рассматривала каждую игру как последнюю, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, ростовчане не намерены быть статистами.
- Как вам удалось за год подняться из стыковых матчей в Лигу чемпионов?
- Одна из стратегий, которую принес Бердыев, - каждый матч считать последним. Так мы выбрались из болота полтора года назад. Так и в следующем сезоне - рассматривали отдельно каждый матч, сражались за каждый эпизод и каждый мяч. И этого хватило, чтобы высоко подняться.
- Вы будете уповать только на оборону или постараетесь навязать атакующую игру?
- Успех - в гармонии одного и другого. Игра все покажет. Мы приехали не статистами. Знаем, что это серьезное испытание, но хотим, чтобы эта игра была праздником для ребят и для болельщиков, которых будет много завтра на стадионе.
Иван Данильянц: "В Мюнхене "Ростов" переживет то, что часто видел по телевизору"
Platinum1991
ТАК МЫ ВЫБРАЛИСЬ ИЗ БОЛОТА...Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев и вытащил из БОЛОТА! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Где был Ростов до??? И где стал после, когда Ростов ЗА УШИ вытащил Курбан Бердыев из вылета из РФПЛ и ПРИВЁЛ Ростов, за футбольные ноги, к групповому этапу Лиги чемпионов и серебряным медалям чемпионата России! То-то и ОНО!!! ЭТО полностью ЗАСЛУГА Курбана Бердыева и его тренерского штаба! Вместе трудились на ОБЩЕЕ футбольное победное ДЕЛО! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Ростову есть на кого МОЛИТЬСЯ! Курбан Бердыев самое ОНО - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Ростова! Медали! Кубки! Европа! То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!! Так что будьте УВЕРЕННЫ, что Курбан Бердыев сможет подготовить команду к играм в группе! У Ростова есть футбольный волшебник и он сможет СОТВОРИТЬ футбольное ЧУДО! Курбан Бекиевич год назад говорил игрокам Ростова,что мы будем играть в Лиге Чемпионов. Тогда игрокам в это было трудно поверить, но они к этому стремились, а сейчас это реальность, недавно осуществилась мечта сотни тысяч ростовчан и в этом заслуга тренера Курбана Бердыева! Недавно у Курбана Бекиевича был День рождения и многие ЕМУ сказали огромное спасибо за весь тот вклад, который Он уже сделал и делает для команды Ростов, города и болельщиков! Здоровья вам и долгих летит жизни Курбан Бекиевич! БЛАГОДАРИМ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
20:53
feefaa
Вперед Сельмаш!!!
20:53
ATA
Ростов удачи
20:45