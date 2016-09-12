Иван Данильянц: "Ростов" каждый матч считает последним - так мы выбрались из болота"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" подчеркнул, что команда сумела добиться успеха, потому что рассматривала каждую игру как последнюю, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, ростовчане не намерены быть статистами.

- Как вам удалось за год подняться из стыковых матчей в Лигу чемпионов?

- Одна из стратегий, которую принес Бердыев, - каждый матч считать последним. Так мы выбрались из болота полтора года назад. Так и в следующем сезоне - рассматривали отдельно каждый матч, сражались за каждый эпизод и каждый мяч. И этого хватило, чтобы высоко подняться.

- Вы будете уповать только на оборону или постараетесь навязать атакующую игру?

- Успех - в гармонии одного и другого. Игра все покажет. Мы приехали не статистами. Знаем, что это серьезное испытание, но хотим, чтобы эта игра была праздником для ребят и для болельщиков, которых будет много завтра на стадионе.

Иван Данильянц: "В Мюнхене "Ростов" переживет то, что часто видел по телевизору"