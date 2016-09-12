Иван Данильянц: "В Мюнхене "Ростов" переживет то, что часто видел по телевизору"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц подчеркнул, что матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" - серьезный вызов для дончан, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, в этой встрече желто-синие переживут то, что часто видели по телевизору.

- Слуцкий три года назад на пресс-конференции в этом зале назвал "Баварию" космосом. Согласны ли вы с такой оценкой?

- "Бавария" - одна из лучших команд в мире. В земных категориях - одна из наиболее стабильных команд, показывающая на протяжении многих лет высококлассный футбол. Это команда хороших исполнителей, которые сильны и сами по себе, и хорошо дополняют друг друга.

- Не опасаетесь ли вы мандража у своей команды?

- Это серьезный вызов для нас. К тому, что видим на этом стадионе сейчас, добавятся живые люди на трибунах. То, что мы часто видели по телевизору в трансляциях из Мюнхена - завтра это можно будет пережить. Готовимся, чтобы по-спортивному переварили эти нагрузки и выдержали это испытание.

- Что скажете о Мюллере?

- Отличный футболист, может решить любой эпизод и индивидуально, и сыграть командно.