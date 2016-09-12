19:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "В Мюнхене "Ростов" переживет то, что часто видел по телевизору"

0
0
0

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц подчеркнул, что матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" - серьезный вызов для дончан, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, в этой встрече желто-синие переживут то, что часто видели по телевизору.

- Слуцкий три года назад на пресс-конференции в этом зале назвал "Баварию" космосом. Согласны ли вы с такой оценкой?

- "Бавария" - одна из лучших команд в мире. В земных категориях - одна из наиболее стабильных команд, показывающая на протяжении многих лет высококлассный футбол. Это команда хороших исполнителей, которые сильны и сами по себе, и хорошо дополняют друг друга.

- Не опасаетесь ли вы мандража у своей команды?

- Это серьезный вызов для нас. К тому, что видим на этом стадионе сейчас, добавятся живые люди на трибунах. То, что мы часто видели по телевизору в трансляциях из Мюнхена - завтра это можно будет пережить. Готовимся, чтобы по-спортивному переварили эти нагрузки и выдержали это испытание.

- Что скажете о Мюллере?

- Отличный футболист, может решить любой эпизод и индивидуально, и сыграть командно.

Опрос

Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ