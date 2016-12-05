Иван Данильянц: "Ростов" и ПСВ смогли сохранить интригу"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ заявил, что ростовчане получили огромный опыт, выступая в турнире. Специалист добавил, что команда постарается пробиться в Лигу Европы, передает из Эйндховена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Нашим ребятам удалось сделать большое дело, – После неудачного начала хорошо проявили себя с ПСВ, достойно сыграли с "Атлетико" и победили "Баварию". Завтрашний матч даст ответ, сможем ли мы пройти в Лигу Европы.

– Что важнее – вписать страницу в клубную историю в виде выхода в Лигу Европы или не упасть в чемпионате? Ведь выход в весну затруднит задачу пробиться в еврокубки и на будущий сезон.

– Опыт неоценимый приобретается и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Нам хотелось бы продолжить знакомство с европейским футболом. Будем откровенны – выйти из этой группы изначально было малореальной задачей. Интрига с самого начала была между нами и ПСВ за выход в Лигу Европы, и эту интригу нам удалось сохранить до конца. Сам факт участия в европейском футболе перекрывает все трудности, с которыми мы сталкиваемся во внутреннем чемпионате.