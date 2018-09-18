"Интер" вырвал победу у "Тоттенхэма"

"Интер" победил "Тоттенхэм" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). В составе "шпор" голом отметился полузащитник Кристиан Эриксен, у "нерадзурри" отличились нападающий Мауро Икарди и хавбек Матиас Весино.
Лига чемпионов
Группа B
"Интер" (Италия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2:1 (0:0)
Голы: Эриксен, 53 (0:1). Икарди, 86 (1:1). Весино, 90+2 (2:1).
"Интер" (Италия): Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Весино, Перишич (Кандрева, 64), Икарди, Политано (Бальде, 72).
"Тоттенхэм Хотспур" (Англия): Форм, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле, Эриксен, Дайер, Сон Хын Мин (Лукас, 64), Ламела (Уинкс, 72), Кейн (Роуз, 90).
Предупреждения: Шкриньяр, 21. Санчес, 38. Перишич, 43. Фертонген, 51. Форм, 82.
Судья: Тюрпен (Франция).
18 сентября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".