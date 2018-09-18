21:48 | Футбол — Лига чемпионов

"Интер" вырвал победу у "Тоттенхэма"

Обсудить
1

"Интер" победил "Тоттенхэм" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). В составе "шпор" голом отметился полузащитник Кристиан Эриксен, у "нерадзурри" отличились нападающий Мауро Икарди и хавбек Матиас Весино

Лига чемпионов 

Группа B 

"Интер" (Италия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 2:1 (0:0)

Голы: Эриксен, 53 (0:1). Икарди, 86 (1:1). Весино, 90+2 (2:1). 

"Интер" (Италия): Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Весино, Перишич (Кандрева, 64), Икарди, Политано (Бальде, 72).

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия): Форм, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле, Эриксен, Дайер, Сон Хын Мин (Лукас, 64), Ламела (Уинкс, 72), Кейн (Роуз, 90).

Предупреждения: Шкриньяр, 21. Санчес, 38. Перишич, 43. Фертонген, 51. Форм, 82. 

Судья: Тюрпен (Франция).

18 сентября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Интер - Тоттенхэм

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...