Илья Геркус: "Мой вариант для "Локо": "МЮ", "Шальке", "Брюгге"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус дал свой прогноз на жеребьевку Лиги чемпионов. Железнодорожники узнают соперников по групповому турниру сегодня, команда как чемпион России попала в 1-ю корзину.

"Друзья, давайте определим главного прогнозиста. Оставляйте свои варианты группы, в которой, на ваш взгляд, окажется "Локомотив". Мой вариант: "Локо", "Манчестер Юнайтед", "Шальке", "Брюгге". Автора первого правильного прогноза ждет приз - 2 билета на первый домашний матч ЛЧ", - написал Геркус в Твиттере.

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