Игроки ЦСКА совершили прогулку по Берну перед матчем с "Янг Бойз"

В преддверии первого матча 4-го отборочного турнира "Янг Бойз" – ЦСКА российская команда совершила небольшую прогулку по Берну. Как отметили представители пресс-службы армейцев, сегодня в городе установилась "великолепная погода".

Напомним, что игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка