14:22 | Футбол — Лига чемпионов

Игроки ЦСКА совершили прогулку по Берну перед матчем с "Янг Бойз"

В преддверии первого матча 4-го отборочного турнира "Янг Бойз"ЦСКА российская команда совершила небольшую прогулку по Берну. Как отметили представители пресс-службы армейцев, сегодня в городе установилась "великолепная погода".

Напомним, что игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка

Опрос

Выйдет ли ЦСКА в групповой турнир Лиги чемпионов?
голосовать
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий