14:22 | Футбол — Лига чемпионов

Игроки ЦСКА совершили прогулку по Берну перед матчем с "Янг Бойз"

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В преддверии первого матча 4-го отборочного турнира "Янг Бойз"ЦСКА российская команда совершила небольшую прогулку по Берну. Как отметили представители пресс-службы армейцев, сегодня в городе установилась "великолепная погода".

Напомним, что игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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merniloskut

Он шел на конспиративную квартиру, по адресу, который ему дал Штирлиц, по пустынной улице. Оглянувшись несколько раз, профессор вдруг (и снова неожиданно для себя) стал кружиться в вальсе. Он напевал себе под нос какой-то старинный вальс и упоенно кружился, по-старомодному пришаркивая мыском туфель и делая такие пробеги, которые - он это помнил - делали эстрадные танцоры в начале века...(с)

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