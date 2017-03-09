Игорь Яновский: "Назову ли Эмери тренеришкой? Нет-нет, о чем вы?"

Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский, посетивший ответный матч парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6), выразил уверенность в том, что главный тренер французского коллектива Унаи Эмери доработает сезон в текущем клубе. Экс-хавбек сборной России подчеркнул, что каталонский клуб ничем не удивил его в минувшей встрече.

– Что испытали сразу после финального свистка?

– Шок, удивление. "Барселона", в принципе, ничем не удивила, ничего сверхъестественного не показала.

– Ничего себе.

– Да. Просто "ПСЖ" оказался не готов к матчу. Прежде всего психологически. Здесь стоит говорить о вине тренера. Эмери не смог правильно настроить подопечных. Конечно, интересно было посмотреть за радостью каталонцев после финального свистка.

– Эмери выбрал слишком трусливую тактику на эту встречу?

– Да я вообще не понял тактики гостей. В первом матче "ПСЖ", по сути, уничтожил "Барсу", прессинговал, ничего не позволил сделать Месси. А здесь мы увидели какую-то беспомощную команду. Ни комбинаций, ничего. С первых минут все 11 человек отошли к своим воротам... Играть в такой футбол с каталонцами – очень рискованно. То есть возникают вопросы к тренеру.

– Но вы же не назовете его тренеришкой?

– Нет-нет, о чем вы? Я такие термины вообще не употребляю. С друзьями мы как-то шутили над этим прозвищем. Но ведь не просто так Эмери выигрывал с "Севильей" Лигу Европы, а сейчас работает в "ПСЖ".

– Да и у "Барсы" не каждый может выиграть 4:0.

– Это точно. Хотя из разговоров с французами я понял, что Эмери доработает этот сезон и уйдет из "ПСЖ".

– Почему?

– Думаю, после такого шока руководство клуба и сам специалист сделают определенные выводы. Команда обыграла "Барсу" – 4:0, а потом все эти усилия оказались пшиком. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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