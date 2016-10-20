Игорь Семшов: "Если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов подчеркнул в интервью "СЭ", что не может выделить кого-то из соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Он отметил высокую плотность в турнирной таблице.

– Верите, что ЦСКА пробьется в плей-офф?

– Это ж не "ромашка" – верю, не верю… В таблице такая плотность, что одна победа способна все перевернуть. Но если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично. Хотя за Лигу Европы в любом случае зацепиться должны.

– Кто из соперников ЦСКА в Лиге чемпионов вам больше понравился?

– Не могу кого-то выделить. У "Байера" хорошая атака, быстрые, резкие футболисты, но сзади не все в порядке. "Тоттенхэм" даже без лидеров смотрелся неплохо. "Монако" первый тайм провалил. Сломанная линия в обороне, постоянные огрехи защитников – на уровне Лиги чемпионов это недопустимо. Зато во втором тайме команда доказала, что играть умеет. В общем, группа ровная, все теряют очки. Борьба нас ждет до последнего тура. (Александр КРУЖКОВ)

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