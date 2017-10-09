Хуанфран: "Когда-нибудь "Атлетико" выиграет Лигу чемпионов"

Защитник "Атлетико" Хуанфран убежден, что его команда способна выиграть Лигу чемпионов. За последние четыре года "матрасники" дважды выходили в финал главного еврокубкового турнира, где оба раза проиграли "Реалу".

- Я все еще уверен, что когда-нибудь наш капитан поднимет над головой кубок чемпионов, - цитирует Marca Хуанфрана. - Говорю об этом искренне. Это не ложная надежда.

В этом сезоне мы надеемся хорошо провести групповой этап и выйти в плей-офф. Чем ближе будет финал, тем больше мы будем верить в успех.

Напомним, после двух туров группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" занимает 3-е место. Соперниками испанского клуба на этой стадии турнира являются "Челси", "Рома" и "Карабах".