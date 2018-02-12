Хосеп Гвардьола: "Задача "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов - выйти в четвертьфинал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Базеля" отметил, что рад снова приехать на "Санкт-Якобс Парк". Специалист также добавил, что у его команды задача в ЛЧ – выйти в четвертьфинал.

– Мы старались навязывать сопернику свой стиль игры с того момента, как я пришел в команду, то есть вот уже полтора года, – цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. - Уровень оппонентов в Лиге чемпионов выше. Надеюсь, нам удастся контролировать ход противостояния и пройти дальше. Не знаю, готовы ли мы к победе в Лиге чемпионов. Моя вера в парней очень высока, и они это знают. Наша задача – выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть выйти в четвертьфинал.

Первый матч у руля "Барселоны" в ЛЧ на "Санкт-Якобс Парк"? Для меня это был важный момент, это был мой первый год в "Барселоне", моя первая игра Лиги чемпионов. Я рад, что снова приехал в сюда.

"Базель"? В Лиге чемпионов эта команда действует в пять защитников. На групповом этапе она выдала ряд ярких матчей. Это сильная команда с высокой организацией игры в обороне. Она опасна при контратаках. Я уже сказал своим футболистам, что в играх с ней нам придется очень сложно, особенно в гостях. Но мы уверены в себе, и я считаю, мы можем хорошо здесь сыграть.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Базель" - "Манчестер Сити" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.