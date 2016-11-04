Хосеп Гвардьола: "Артета? Интересно, кого еще вы обвините в конфликте с Месси "

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола назвал невозможным участие тренера "горожан" Микеля Артеты в конфликте с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. По словам испанского специалиста, Артета является одним из лучших людей, которых он встречал в своей жизни.

– Я говорил с Артетой, – приводит goal.com слова Гвардьолы. – Его вина в конфликте - что-то из области фантастики, потому что он восхищается "Барселоной", как и самим Месси. Я хорошо знаю Микеля. Он – один из лучших людей, которых я встречал в своей жизни. Считаю невозможным предположение и домыслы о том, что он спровоцировал конфликт с другим замечательным человеком - аргентинским форвардом "Барселоны". Это просто абсурд.



Сначала пресса называла зачинщиком инцидента Фернандинью, теперь вот Артету придумали. Интересно, кого еще вы обвините в конфликте с Месси.

Ранее сообщалось, что после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Барселоной", завершившегося победой "горожан" (3:1), Артета якобы оскорбил аргентинца, на что в ответ Месси назвал своего обидчика идиотом.