Хет-трик Криштиану Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико"

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" дома обыграл "Атлетико" со счетом 3:0. Хет-трик оформил нападающий "Королевского клуба" Криштиану Роналду. В активе португальца 10 мячей в 11 встречах нынешнего розыгрыша турнира.

Ответная игра пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон". Эта встреча станет последней еврокубковой на арене "матрасников".

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Реал" (Испания) – "Атлетико" (Испания) – 3:0 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 10 (1:0). Криштиану Роналду, 73 (2:0). Криштиану Роналду, 86 (3:0).

"Реал": Навас, Карвахаль (Начо, 46), Серхио Рамос, Варан, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 68), Бензема (Васкес, 77), Криштиану Роналду.

"Атлетико": Облак, Эрнандез, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Сауль (Гайтан, 58), Габи, Феррейра-Карраско (Корреа, 68), Гамейро (Фернандо Торрес, 58), Гризманн.

Предупреждения: Коке, 26. Иско, 48. Сауль, 53. Савич, 83.

Судья: Аткинсон (Англия).

2 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"