Хет-трик Криштиану Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико"

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" дома обыграл "Атлетико" со счетом 3:0. Хет-трик оформил нападающий "Королевского клуба" Криштиану Роналду. В активе португальца 10 мячей в 11 встречах нынешнего розыгрыша турнира.
Ответная игра пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон". Эта встреча станет последней еврокубковой на арене "матрасников".
Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч
"Реал" (Испания) – "Атлетико" (Испания) – 3:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 10 (1:0). Криштиану Роналду, 73 (2:0). Криштиану Роналду, 86 (3:0).
"Реал": Навас, Карвахаль (Начо, 46), Серхио Рамос, Варан, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 68), Бензема (Васкес, 77), Криштиану Роналду.
"Атлетико": Облак, Эрнандез, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Сауль (Гайтан, 58), Габи, Феррейра-Карраско (Корреа, 68), Гамейро (Фернандо Торрес, 58), Гризманн.
Предупреждения: Коке, 26. Иско, 48. Сауль, 53. Савич, 83.
Судья: Аткинсон (Англия).
2 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
besnebes1
Не, ну красавчик, вопросов нет)
23:43
higagy
Четвертьфинал, полуфинал... На КК Лео не будет. При любых раскладах ЗМ вылезает.
23:40
Slim Taller
Браво,Криштиану!Величайший!
23:38