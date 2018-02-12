Харри Кейн: "Кьеллини - удивительный защитник"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что у туринцев одна из лучших оборонительных линий в мире. Форвард также добавил, что Джорджо Кьеллини – удивительный защитник.

– Это приятное волнение, – цитирует пресс-служба УЕФА Кейна . – Ради таких матчей мы хотим выступать в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы покажем хороший футбол.



Кьеллини? Он – удивительный защитник. В матче, когда я впервые вышел в "основе" сборной Англии, он уже на пятой минуте очень жестко под меня подкатился. Приветствовал меня в международном футболе. "Юве" – фантастическая команда, но я с радостью принимаю этот вызов. Всегда говорю, что хочу играть против лучших защитных линий в мире. Это совершенно точно одна из них.

Мало кто ожидал, что мы выйдем из группы, а мы заняли первое место. Поэтому мы должны верить в себя перед матчем с "Ювентусом. Ведь на поле мы будем 11 на 11. В прошлом сезоне мы выступили не так хорошо. Теперь у нас больше уверенности в себе и больше опыта. Давайте играть матч за матчем, а там посмотрим, куда это нас заведет.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Ювентус" - "Тоттенхэм" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.