Хаби Алонсо: "Ливерпуль" должен провести почти идеальный матч, чтобы победить "Реал"

Бывший полузащитник "Реала" и "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что "красным" будет тяжело обыграть мадридцев в финале Лиги чемпионов. Испанец, напомним, выигрывал этот турнир с обеими командами.

– Думаю, что для победы "Ливерпулю" нужно провести почти идеальный матч, – цитирует ВВС Алонсо. – Все решат детали. "Ливерпуль" должен был проанализировать все слабые и сильные стороны "Реала". Не думаю, что мадридцы будут подстраиваться под игру "Ливерпуля". У него организованный свой стиль. В важнейших матчах "Реал" показывает лучший футбол. Думаю, мы увидим в финале великолепный "Реал".

Сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".