Гурбан Гурбанов: "Осознаем ответственность и понимаем, насколько силен "Челси"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" сказал, что его подопечные намерены показать достойную игру. По словам наставника азербайжданской команды планируют воспользоваться ошибками соперника.

После четырех туров "Челси" занимает второе место в группе C, набрав 7 очков, у лидирующей "Ромы" - 8. В активе "Карабаха", который располагается на четвертой строчке, 2 балла.

- Нас ждет трудный матч. Предстоящая игра важна и для соперника, и для нас, - цитирует официальный сайт УЕФА Гурбанова. - Мы проведем последний домашний поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Осознаем всю ответственность и понимаем, насколько силен "Челси". Испытываем давление, так как Лига чемпионов - это турнир номер один. А болельщики всегда ждут от команды большего.

Но нам следует правильно оценивать своих соперников. Нельзя забывать, что нам предстоит играть с "Челси" - против одного из сильнейших клубов мира, который тренирует один из лучших специалистов планеты. Лондонцы ни к одному матчу не относятся спустя рукава, хорошо анализируют противников и никогда не катают мяч по полю просто так. Тем не менее мы намерены показать достойную игру и воспользоваться чужими ошибками.

Постараемся допустить как можно меньше брака, будем бороться до финального свистка. Хотим оказать противнику достойное сопротивление. О третьем месте в группе пока не думаю. Для меня главное, чтобы завтра болельщики получили удовольствие от игры, даже если мы уступим. В целом нам потребуется еще много лет, чтобы дойти до уровня топ-команды. Нужно продолжать расти.

Напомним, матч "Карабах" - "Челси" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.