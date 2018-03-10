Гонсало Игуаин: "Критика в одно ухо влетает, из другого вылетает"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после победы над "Тоттенхэмом" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что не обращает внимания на критику. По его словам, он не собирается никому ничего доказывать.

– Уже много лет я не обращаю внимания на то, что говорят, – цитирует Игуаина Marca. – Разрушительная критика в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Когда меня хвалят, я прислушиваюсь, но особого значения также не придаю. У меня лишь один принцип – это работать в тишине. Я в команде, я тренируюсь, это самое главное.

Меня не волнует, что говорят. Я играю в Европе 10, даже 12 лет. Поэтому мне эти разговоры неинтересны. Когда я забил на "Уэмбли", я отпраздновал гол как обычно и не собирался кому-то что-то доказать.