20:33 | Футбол — Лига чемпионов

Гончаренко рассказал, как ЦСКА будет играть с "Викторией"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" заявил, что его команда будет атаковать. Он также добавил, что в этой игре армейцам необходимо соблюдать баланс.

- У нас нет привычки думать о тех, кто не может играть, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч ТВ". - Надо смотреть на тех, кто может. У нас выйдет хороший состав, который может и обороняться, и атаковать, т.е. находить баланс. Отсутствие Ахметова? У нас выздоровел Бистрович, который в августе играл определяющую роль. Надеемся, что он сможет компенсировать потерю Ахметова. В атаке есть Обляков и Влашич.

Как противодействовать "Виктории"? С момента первого матча мы стали более опытными и сыгранными. Мы будем атаковать, тем более, что знаем, как это делать. Еще необходимо правильно обороняться. 

ЦСКА - Виктория Пл

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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