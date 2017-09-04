Головин, Дзагоев и Витинью - в заявке ЦСКА на групповой турнир Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку ЦСКА на групповой турнир Лиги чемпионов. В нее вошли 23 игрока. ЦСКА выступит в группе A. Его соперниками станут "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" и "Базель".

Первым соперником станет "Бенфика". Встреча пройдет 12 сентября в Лиссабоне. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Заявка ЦСКА:

​вратари – Помазун, Акинфеев, Овчинников;

защитники – Мариу Фернандес, Игнашевич, Васин, Ал. Березуцкий, Набабкин, В. Березуцкий, Щенников;

полузащитники – Вернблум, Миланов, Дзагоев, Головин, Макаров, Натхо, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев;

нападающие – Витинью, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.