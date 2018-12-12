Гнабри - об игре с "Аяксом": "Победит тот, кто больше этого хочет, кто покажет лучшую игру.

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса" отметил, что мюнхенцы хорошо играли в обороне в последних играх. Он также добавил, что в этой встрече выиграет тот, кто проявит больше желания.

- В последних матчах мы здорово играли в обороне, не давая соперникам много шансов у своих ворот, - приводит пресс-служба клуба слова Гнабри. - Победит тот, кто больше этого хочет, кто покажет лучшую игру. Я надеюсь, что это будем мы.

Матч "Аякс" - "Бавария" состоится 12 декабря в Амстердаме и начнется в 23.00 по московскому времени.

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