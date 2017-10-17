Глушаков забил третий мяч "Спартака" в ворота "Севильи"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков забил третий мяч команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" – 3:1. На 67-й минуте встречи защитник Дмитрий Комбаров выполнил навес с левого фланга и Глушаков с лета нанес неотразимый удар в противоход вратарю Серхио Рико.
Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 3:1 67' @DGlushakov8 pic.twitter.com/rRjorymCJV– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.