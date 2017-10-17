23:13 | Футбол — Лига чемпионов

Глушаков забил третий мяч "Спартака" в ворота "Севильи"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков забил третий мяч команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" – 3:1. На 67-й минуте встречи защитник Дмитрий Комбаров выполнил навес с левого фланга и Глушаков с лета нанес неотразимый удар в противоход вратарю Серхио Рико.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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