Глушаков забил третий мяч "Спартака" в ворота "Севильи"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков забил третий мяч команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" – 3:1. На 67-й минуте встречи защитник Дмитрий Комбаров выполнил навес с левого фланга и Глушаков с лета нанес неотразимый удар в противоход вратарю Серхио Рико.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"