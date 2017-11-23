Георгий Ярцев: "8 легионеров в составе "Спартака" - это стечение обстоятельств"

Экс-игрок "Спартака" Георгий Ярцев отметил, что красно-белые на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) выставили 8 легионеров из-за проблем с травмами. По его словам, главный тренер Массимо Каррера не стал бы менять состав после победного матча с "Краснодаром" (4:1).

– Думаю, это просто стечение обстоятельств, которое заставило Карреру пойти на такой шаг, – уверенно заявил Ярцев. – Обычно победный состав не меняют, но здесь особый случай. У Джикии дисквалификация, Ещенко травмирован, Глушаков и Мельгарехо остались в запасе после небольших повреждений в Краснодаре, а Зобнин еще полностью не восстановился после болезни. Вот тренер и предоставил возможность сказать свое слово легионерам. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью Георгия Ярцева