Георгий Щенников: "Кто попадется в группе Лиги чемпионов, тот попадется"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после победы над "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что ему все равно, с кем играть в групповом турнире. Также футболист считает, что в его голе в этой встрече нет ничего особенного.

– Почему много забиваю? У меня нет ответа на этот вопрос (улыбается), – сказал во флеш-интервью Щенников. – Партнеры стали больше играть на меня? Да просто замкнул на дальней штанге, ничего особенного в голе нет.

Это был самый важный матч, все хотели выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Просто играли в свою игру, не было установки на быстрый гол. Мешал ли дождь? Все же в дождь играли, поэтому не мешали. С кем играть в группе? Мы же в 4-й корзине, кто попадется, тот попадется. Мы же не можем выбирать.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"