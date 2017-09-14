Геннадий Орлов: "Каррера жалеет, что заменил Промеса. А то, что Комбаров, Ещенко все время ошибаются?"

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда "Спартака" Квинси Промеса за неуверенную игру в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). По его словам, голландца подвела психология.

- Промес выпал из игры. Он же не хотел так выглядеть. Наверняка он мечтает о повышении футбольного уровня, перейти в другой клуб, заработать. А тут раз - и выпал, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - Это свойственно молодым ребятам с неустойчивой психологией.

Главная проблема - в российском чемпионате нет достойной конкуренции, об этом мы вспоминаем каждый раз в Лиге чемпионов.

Каррера сказал: "Я зря заменил Промеса, это моя ошибка". А то, что там Комбаров, Ещенко, центральные защитники вечно ошибаются? Но он решил, что уход Промеса сильно повлиял на результат. Им еще предстоит проделать большую работу.