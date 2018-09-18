"Галатасарай" – "Локомотив": трансляция – в 22.00

Во вторник, 18 сентября, московский "Локомотив" начинает свой путь в групповом турнире Лиге чемпионов-2018/19. В этом турнире столичная команда не выступала 14 лет. И сегодня команда Юрия Семина возвращается в главный клубный турнир Европы в ранге чемпиона России. Москвичи начинают Лигу чемпионов в Турции матчем с "Галатасараем". Встреча в Стамбуле пройдет на арене Ali Sami Yen Stadyumu и стартует в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Галатасарай" – "Локомотив".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Галатасарай" – "Локомотив": прямая трансляция