"Галатасарай" – "Локомотив": прямая трансляция – в 22.00

Сегодня, 18 сентября, "Локомотив" стартует в Лиге чемпионов, в которой не играл 14 лет. И вот команда возвращается в главный клубный турнир Европы в статусе чемпиона России. Свой путь москвичи начинают в Турции матчем с "Галатасараем". Встреча в Стамбуле пройдет на арене Ali Sami Yen Stadyumu и стартует в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Галатасарай" – "Локомотив".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Галатасарай" – "Локомотив": прямая трансляция