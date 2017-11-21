Фото: раздевалка "Спартака" после разгрома "Марибора" в Юношеской лиге УЕФА

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал фотографию из раздевалки молодежной команды после победы в 5-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА над "Марибором" (5:0). Команда после пяти матчей занимает второе место в группе, в ее активе восемь очков.

АААААА!!! Это победаааа!!! Вот эти парни забили пять безответных мячей в ворота противника в матче #СпартакММариборМ!!! pic.twitter.com/AZ1QPErzv8 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 ноября 2017 г.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Марибор" пройдет в Москве во вторник, 21 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.