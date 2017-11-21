17:20 | Футбол — Лига чемпионов

Фото: раздевалка "Спартака" после разгрома "Марибора" в Юношеской лиге УЕФА

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Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал фотографию из раздевалки молодежной команды после победы в 5-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА над "Марибором" (5:0). Команда после пяти матчей занимает второе место в группе, в ее активе восемь очков.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Марибор" пройдет в Москве во вторник, 21 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ramzes0

Если сегодня юноши Ливерпуля победят юношей Севильи, то юношеский Спартак досрочно выйдет в плей-офф.

17:33