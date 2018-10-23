"Фонбет": "Рома" будет фаворитом в матче с ЦСКА

23 октября "Рома" примет на своем стадионе ЦСКА в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Рому". На победу команды Эусебио Ди Франческо можно поставить с коэффициентом 1.35, на победу ЦСКА – с коэффициентом 8.80, на ничью – с коэффициентом 5.00.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе римского клуба. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 84% сделали ставку на "Рому", 12% – на ЦСКА, 4% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.57, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.40.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 89% игроков, на тотал меньше 2,5 – 11%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Ромы", ее выбрали 63% клиентов "Фонбет". На победу римлян с форой (-1,5) поставили 11% игроков, на тотал больше 2,5 – 10%. На победу ЦСКА сделали ставку 9% клиентов "Фонбет", на победу "Ромы" с форой (-1) – 7%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу ЦСКА с форой (+2,5). Она входит в экспресс на сумму 190 000 рублей. В среднем на матч "Ромы" и ЦСКА ставят 500 рублей.

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