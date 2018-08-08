Филлип Коку: "Поражение от "Бенфики" оставляет надежду перед ответной игрой"

Главный тренер "Фенербахче" Филлип Коку не видит большой трагедии в поражении от "Бенфики" (0:1) в первом матче отбора Лиги чемпионов на выезде. Победитель из этой пары встретится в следующем раунде с победителем пары ПАОК – "Спартак".

– Это неплохой результат, – цитирует A Bola Коку. – Это поражение, которое оставляет надежду перед второй игрой. Надеюсь, что мы все исправим при поддержке фанатов.

Мы организованно защищались, но случались ненужные потери мяча. Соперник становился все увереннее и начал на нас давить. В одном из эпизодов и случился гол. Мы могли сыграть лучше. Во втором тайме игру не контролировали.