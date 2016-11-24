Филипп Лам: "Хотели победить "Ростов", но провалились"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3) назвал этот матч провальным для мюнхенцев. Футболист подчеркнул: команда допускает слишком много ошибок.
– Мы хотели здесь победить, но провалились, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. – Мы должны понимать, что соперник тоже может забить и наказать за ошибки. В данный момент мы допускаем их слишком много. Я не знаю, почему это так, но мы должны как можно быстрее исправить ситуацию. В субботу нам предстоит следующий сложный соперник.
sd23rg
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04:03
Басист
Да вы тут не первые такие) За последний год, кроме Атлетико, все проваливались))
02:46