02:26 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Филипп Лам: "Хотели победить "Ростов", но провалились"

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Защитник "Баварии" Филипп Лам после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3) назвал этот матч провальным для мюнхенцев. Футболист подчеркнул: команда допускает слишком много ошибок.

– Мы хотели здесь победить, но провалились, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. – Мы должны понимать, что соперник тоже может забить и наказать за ошибки. В данный момент мы допускаем их слишком много. Я не знаю, почему это так, но мы должны как можно быстрее исправить ситуацию. В субботу нам предстоит следующий сложный соперник.

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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04:03

Басист

Да вы тут не первые такие) За последний год, кроме Атлетико, все проваливались))

02:46

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