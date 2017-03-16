00:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фил Невилл: "Манчестер Сити" был избит в первом тайме матча с "Монако"

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл отметил, что "Монако" выиграл противостояние с "Манчестер Сити" в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). По его словам, французская команда в этот момент полоностью переиграла "горожан".

- Это были два потрясающих матча, - приводит ВВС слова Невилла. - Футболисты "Сити" проиграли поединок в первом тайме, когда их просто изибили. Но они вернулись в игру и подумали, что уже прошли дальше. А потом сыграли неаккуратно в обороне и пропустили гол. Еще один сезон неоправданных надежд.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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