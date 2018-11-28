Феллаини потерял не только волосы, но и своего маскота. Видео

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини перед матчем пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" потерял одного из детей, которые выходят на поле вместе с футболистами. Футболист в подрибунном помещении перед самым выходом начал в панике вертеть голову в поисках ребенка.

В итоге мальчик нашелся - на поле бельгийский хавбек вышел уже вместе с ним. Добавим, что Феллаини сменил имидж - состриг свою шевелюру.