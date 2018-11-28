14:39 | Футбол — Лига чемпионов

Феллаини потерял не только волосы, но и своего маскота. Видео

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини перед матчем пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" потерял одного из детей, которые выходят на поле вместе с футболистами. Футболист в подрибунном помещении перед самым выходом начал в панике вертеть голову в поисках ребенка. 

В итоге мальчик нашелся - на поле бельгийский хавбек вышел уже вместе с ним. Добавим, что Феллаини сменил имидж - состриг свою шевелюру. 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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