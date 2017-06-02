Феликс Брих: "Получить назначение на главный матч в европейском клубном футболе - большая честь"

Главный арбитр финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" Феликс Брих гордится тем, что будет работать на этой встрече. Он уверен, что его судейская команда должна справиться с игрой.

- На таком уровне тебе нужно не только хорошо готовиться к матчу и быть в форме, но и уметь управлять людьми, ведь это является одним из важнейших аспектов судейства, - цитирует пресс-служба УЕФА Бриха. - Ты работаешь бок о бок с 22 игроками и другими людьми, у каждого из которых свой характер, поэтому нужно уметь находить контакт со всеми этими характерами.

Командная работа очень важна для судей. Мы много лет работали вместе, и это дает нам большое преимущество. Это значит, что мы знаем, как каждый из нас поведет себя в той или иной ситуации. Мы не просто помогаем друг другу принимать верные решения. Мы заряжаем друг друга уверенностью и вдохновляем друг друга.

Когда мы будем стоять на поле и слушать гимн Лиги чемпионов, я со своей командой буду полностью сосредоточен на предстоящем матче. Мы постараемся хорошо начать игру, потому что, как и в случае с игроками, таким образом у тебя появляется уверенность. Получить назначение на главный матч в европейском клубном футболе - большая честь, и я жду этой игры с нетерпением.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.