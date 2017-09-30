Фанаты "Ливерпуля" остались довольны выездом в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1), сообщает официальный Твиттер сообщества болельщиков английской команды Spirit of Shankly. "Ливерпуль" и "Спартак" делят второе и третье место в группе Е, набрав по 2 очка в двух встречах.

– Те, кто присутствовал на игре, рассказали, что полиция и стюарды отработали блестяще, - говорится в сообщении.

Of those that did attend, we have heard reports that the security, policing and stewarding was handled brilliantly. – Spirit of Shankly (@spiritofshankly) 30 сентября 2017 г.

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