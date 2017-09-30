Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:22 | Футбол — Лига чемпионов

Фанаты "Ливерпуля" остались довольны выездом в Москву

2

Фанаты "Ливерпуля" остались довольны выездом в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1), сообщает официальный Твиттер сообщества болельщиков английской команды Spirit of Shankly. "Ливерпуль" и "Спартак" делят второе и третье место в группе Е, набрав по 2 очка в двух встречах.

– Те, кто присутствовал на игре, рассказали, что полиция и стюарды отработали блестяще, - говорится в сообщении.

Шей Гивен: "Ливерпуль" должен был забивать пять-шесть голов "Спартаку"

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

xiz48

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

14:47

Millwall82

Ну вообще почетные выезда для любого фаната это далекие и чем дальше, тем лучше.

14:37